البرازيل.. تسجيل أكثر من 54 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 54220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و314 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 54220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و314 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 27479963، فيما بلغ مجموع الوفيات 638362.

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