نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة في ذهاب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا وسط مساعي من جانب ريال مدريد لتحقيق الفوز على باريس سان جيرمان، في المقابل يدخل باريس سان جيرمان المباراة ولديه طموح للفوز على ريال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بتوقيت السعودية

من المنتظر أن تقام مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الموافق 15 من فبراير 2022:

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بتوقيت السعودية ……… 11:00 مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

من المرتقب أن تنقل قناة Bein sports 1 HD مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا في واحدة من البطولات القوية والتي يحاول خلالها ريال مدريد الوصول إلى أبعد نقطة، بينما يحاول باريس سان جيرمان بتدعيماته الأخيرة تحقيق نتائج طيبة في دوري أبطال أوروبا.

راموس يغيب عن مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

ذكر تقرير صحفي أن راموس، مدافع باريس سان جيرمان سيغيب عن مباراة ريال مدريد بداعي الإصابة، حيث تقام مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان على ملعب حديثة الأمراء في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان

تتكون قائمة ريال مدريد في مباراة باريس سان جيرمان كلا من:

حراسة المرمى : كورتوا، لونين، فويدياس.

خط الدفاع: كارفاخال وميليتاو وألابا وفاييخو وناتشو ومارسيلو وفيرلاند ميندي.

خط الوسط: كروس ومودريتش وكاسيميرو وفالفيردي ولوكاس فاسكيز وداني سيبايوس وإيسكو وكامافينجا.

خط الهجوم: هازارد وبنزيما وأسينسيو ويوفيتش وبيل وفينيسيوس جونيور ورودريجو جويس وماريانو دياز.

ترقب نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

يترقب الجمهور نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن باريس سان جيرمان سيحاول إستغلال الصفقات التي دعمها الفريق من أجل الفوز على ريال مدريد، وسط سعي من جانب ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة يصعب توقع نتيجتها النهائية خاصة وأن هناك مباراة عودة في أسبانيا في نفس الدور في دوري أبطال أوروبا.