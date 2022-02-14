3 هزات أرضية تضرب إيطاليا فى يوم واحد

جدة - نرمين السيد - ووفقا للمركز فقد وقعت أقوى هزة على بعد 25 كم من مدينة ريجيو إميليا (يبلغ عدد سكانها حوالى 133 ألف نسمة)، وعلى عمق عمق 15 كم. ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات أو اضرار.

ووقع آخر زلزال قوى فى إيطاليا فى نهاية أغسطس 2016 بالقرب من مدينة أماتريس على حدود لاتسيو ومارتشى وأومبريا وأبروتسو، حيث لقى 299 شخصا حتفهم.