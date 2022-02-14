تحالف دعم الشرعية يوجه نداء عاجلا للمدنيين فى مقرات الدولة بصنعاء

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية" فى بيان عاجل لها، أوضح التحالف أنه استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولى. وأشار التحالف إلى أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكريا لإطلاق عمليات عدائية.

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