دانيلو يهدي يوفنتوس نقطة ثمينة بهدف قاتل أمام أتلانتا

سجل دانيلو هدفا في الوقت بدل الضائع، ليقود يوفنتوس للتعادل 1-1 في ضيافة أتلانتا، وينتزع نقطة ثمينة في الصراع على إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وهز اللاعب البرازيلي الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليلغي تقدم أتلانتا بتسديدة مذهلة من رسلان مالينوفسكي، حيث كان صاحب الأرض على أعتاب التقدم إلى المركز الرابع.
وأهدر الفريقان بعض الفرص للتسجيل، حيث تألق ماركو سبورتيلو حارس أتلانتا وحرم دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الجديد من التسجيل، بينما سدد هانز هاتيبور لاعب أتلانتا في العارضة.
وحافظ يوفنتوس على المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن أتلانتا خامس الترتيب، لكن فريق المدرب جيان بييرو جاسبريني يملك مباراة واحدة مؤجلة.
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