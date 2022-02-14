مسؤول إيراني: المحادثات النووية أصبحت "أكثر صعوبة"

قال مسؤول أمني إيراني كبير إن التقدم في المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 أصبح "أكثر صعوبة" لأن القوى الغربية "تتظاهر" فقط بطرح مبادرات.

وقال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على تويتر دون الخوض في تفاصيل إن "عمل المفاوضين الإيرانيين من أجل إحراز تقدم يصبح أكثر صعوبة في كل لحظة... بينما تتظاهر الأطراف الغربية بطرح مبادرات لتجنب التزاماتها".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد قال الجمعة إن إيران "لم تعقد أبدا أي آمال" على المحادثات النووية في فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي.

وقال رئيسي في خطاب بثه التلفزيون في الذكرى الثالثة والأربعين للثورة الخمينية عام 1979 "نعلق آمالنا على بلادنا.. شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، ولم نعقد الآمال يوما على فيينا أو نيويورك".

وأضاف رئيسي أن إيران ستعتمد على إمكانات اقتصادها المحلية بدلا من انتظار الدعم من الخارج ومن المحادثات النووية مع القوى العالمية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين الماضي إن على الولايات المتحدة اتخاذ "قرار سياسي" فيما يتعلق برفع العقوبات، إذ إن مطالبة طهران برفع كامل العقوبات لإحياء اتفاق 2015 النووي أمر غير قابل للتفاوض.