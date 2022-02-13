نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 والاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022، عمليات البحث مستمرة بشدة من قبل الطلبة والطالبات بمختلف محافظات العراق يريدون معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022، حيث يبحث الطلبة والطالبات الوقت الحالي عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ويبحث الطلاب عن موقع الوزارة لأن وزارة التربية والتعليم العراقية قامت بالإعلان عبر صفحتها الرسمية عبر الشبكة، بأنها المسؤول الرسمي عن نشر نتائج القبول الموازي بجميع الجامعات العراقية، لذا سنوضح لكم بالتفصيل في مقال اليوم رابط موقع الوزارة، بالإضافة إلى طريقة إجراء استخراج النتيجة عبر موقع الوزارة.

معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن الطلبة والطالبات سيتمكنوا من معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقعها الرسمي على الشبكة، وبعد أن يتم الانتهاء من عملية رصد ومراجعة الطلبات المقدمة من الطلبة والطالبات سيتم الإعلان عن النتائج فورًا على الشبكة، وقد وجهت وزارة التربية والتعليم العراقية دعوتها للطلبة والطالبات بالدخول على موقع الوزارة من أجل إجراء استعلام عن نتائج القبول الخاصة بهم، وسوف نوضح لكم بالفقرة القادمة كيفية معرفة نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية للعام 2021-2022.

كيفية معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

سيُصبح بإمكان الطلبة والطالبات بالعراق بشتى محافظات العراق معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 أون لاين وإلكترونيًا عبر شبكة الإنترنت، وذلك باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بهم، أو من خلال الاسم رباعي، وتأتي طريقة وخطوات استخراج النتيجة عبر موقع الوزارة على النحو التالي:

على الطلاب في البداية زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الموجود على شبكة الإنترنت.

الموجود على شبكة الإنترنت. يختار الطالب من ضمن القوائم الموجودة أمامه نتائج القبول الموازي 2021/2022.

يبدأ الطالب في تسجيل بياناته والتي هي الاسم كامل رباعي وكذلك الرقم الامتحاني الخاص بالطلبة والطالبات، وذلك داخل مكانه المخصص.

يكتب الطالب المحافظة التابع لها بالأيقونة المخصصة لها.

يضغط بعدها على كلمة الاستعلام عن النتائج.

وبعد النقر على كلمة عرض النتيجة، ستقوم نتائج الطلبة والطالبات متاحة أمامهم بالدرجات كاملة، لذا كل ما عليكم طلابنا الأعزاء اتباع الخطوات التي ذكرناها لكم بالأعلى، ثم الاستعلام عن نتائجكم، وبالنجاح والتوفيق الدائم بإذن الله، ومبروك مقدمًا.

فور إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن الانتهاء من أعمال التصحيح الخاصة بأوراق امتحانات جميع الطلبة والطالبات سيتمكنوا من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بشكل رسمي عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل في ظل حرص الوزارة على سلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج في خلال الساعات القليلة القادمة.