أوكرانيا تجهز تدابير من شأنها السماح باستمرار الرحلات عبر أجوائها

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب مدير مكتب الرئيس الأوكرانى، كيريل تيموشينكو، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء فى البلاد أعد إجراءات من شأنها السماح بمواصلة الرحلات الجوية فى سماء أوكرانيا، على أن تعتمدها كييف فى وقت لاحق من اليوم، فى ظل ارتباكات بسبب التوترات على الحدود مع روسيا.





وكتب تيموشينكو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "أعدت وزارة البنية التحتية اليوم مسودة قرارات حكومية ستساعد شركات الطيران على التعامل مع شركات التأمين، من أجل استمرار الرحلات الجوية من وإلى أوكرانيا"، مضيفا : "سنعقد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم ومن المتوقع تبنى تلك الإجراءات".

وتابع: "الدولة سوف تدعم شركات النقل الجوى الأوكرانية بما يسمح لشركات التأمين الاطمئنان على قدرة التحليق من وإلى أوكرانيا بدون مشاكل".

وكانت شركة الطيران الأوكرانية "سكاى أب"، أعلنت بوقت سابق اليوم الأحد، أن شركات التأمين العالمية أخطرت شركات طيران أوكرانيا بإنهاء التأمين على الطائرات عند التحليق فوق البلاد بسبب مخاطر الأعمال العدائية.

ودعا عدد كبير من دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وبريطانيا، رعاياها فى أوكرانيا لمغادرة البلاد، تحسبا "لغزو روسى مزعوم" يجرى التحضير له لأوكرانيا.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكرى على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو فى مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكرى للحلف بالقرب من حدودها.

وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية فى جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق.