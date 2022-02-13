نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا رابط ظهور نتائج القبول الموازي في العراق 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهدف موقع نتائج القبول الموازية 2021/2022 إلى توفير معلومات حول معدلات القبول الموازية لوزارة التربية والتعليم في العراق بما في ذلك الاسم الكامل ورقم الامتحان عبر موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت، يستمر البحث عن نتائج القبول الموازية لأن جميع الطلاب يرغبون في معرفة هذه النتائج المهمة والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع الويب الخاص بوزارة التعليم العالي والذي يتيح لجميع الطلاب من جميع محافظات الجمهورية الحصول على نتائجهم، أنها تعتبر نقطة دخول إلى الجامعات العراقية المختلفة بناءً على تقدير كل طالب وإجمالي الملاحظات ونحن نتعلم معًا أيها الطلاب الأعزاء الإجراءات المطلوبة للتعرف على هذه النتائج إلكترونيًا.

نتائج القبول الموازي في 2021/2022

أصبح من الممكن الآن لجميع الطلاب والطالبات في العراق الحصول على معلومات حول نتائج القبول الموازي 2021/2022 باستخدام الاسم الرباعي ورقم الاختبار على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقعنا على الإنترنت للنتائج أو غير ذلك المواقع التعليمية في العراق حيث أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية إلى تفعيل وظيفة الكشف والتحقيق المخرجات بعد التأكد من إعلان النتائج لجميع المقبولين في برنامج القبول الموازي في العراق وبعد أن لوحظ أن عدد المقبولين في برنامج القبول الموازي هذا العام بلغ 22 ألف طالب وطالبة في جميع التخصصات ومع وجود مليون طالب وطالبة من جميع التخصصات مسجلين في جميع جامعات العراق فقد حان الوقت لنشر ومتابعة رسوم وشروط وإجراءات القبول الموازية في العراق.

رابط ظهور نتائج القبول الموازي في العراق 2021/2022

يمكنك الآن التعرف بسهولة على النتائج في جميع المحافظات باتباع الخطوات التالية:

يتوجه الطالب إلى موقع وزارة التعليم العالي.

ثم يختار نتائج القبول بالتوازي.

الآن يقوم بإدخال جميع معلوماته في المنطقة المحددة.

لكي تظهر النتيجة بشكل صحيح يجب عليه التأكد من صحة هذه البيانات.

بعد ذلك بعد تنزيل ملف PDF بنتيجة الطالب والكلية المقبولة انقر فوق الزر “استفسار” حتى يعرف الطالب نتيجته على الفور.

معدلات القبول للطلاب في الجامعات العراقية

1 كلية طب بغداد: 99

2 كلية طب الكندي: 98.8

3 ـ كلية الطب المستنصرية: 98.50

4 كلية طب النهرين: 98.67

5 كلية طب البصرة: 99.5

6 ـ طب الزهراء: 97.93

7 طب الموصل: 98.33

98.33 كلية طب الكوفة

9- كلية الطب في تكريت: 98.17

10- طب القادسية: 98.33

11 طب الانبار: 98.17

12 طب عراقي: 98.33

13 الطب البابلي: 98.67

14- دواء حمورابي: 98.33

15 طب ديالى: 98.50

16 طب كربلاء: 98.35

17- طب ذي قار: 98.67

18 طب كركوك: 98.50

طب واسط رقم 19: 98.64

20 طب ميسان: 98.17

المثنى 21 الطب: 98.17

22 طب الفلوجة: 98.22

23 طب نينوى: 98.00