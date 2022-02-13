عاجل.. أوكرانيا تنشر مضادات للطائرات على طول الحدود مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف أنه تم نشر بطاريات صواريخ مضادة للطائرات على طول خطوط التماس مع روسيا، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".

وحثت أكثر من عشر دول مواطنيها على مغادرة أوكرانيا، وسط تحذيرات قوى غربية من اجتياح روسى وشيك.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، حذر نظيره الروسى، فلاديمير بوتين، من أن موسكو ستدفع "ثمنا غاليا وفوريا" إذا اجتاحت أوكرانيا.

وأجرى الزعيمان اتصالا هاتفيا استمر لنحو ساعة فى إطار الجهود الدبلوماسية الساعية لنزع فتيل التوتر بين موسكو وكييف.

فيما قال الرئيس الأوكرانى، فلودومير زيلينسكى، السبت إن التحذيرات من الغزو تثير الذعر، وهو " الأمر الذى يصب فى مصلحة أعدائنا"، على حد تعبيره.

وحذر البيت الأبيض من أن الغزو قد يحدث فى أى وقت، وقد يبدأ بغارات جوية. ووصفت روسيا هذه التصريحات بأنها "تكهنات استفزازية".