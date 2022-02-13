 رقائق الشوفان المشبعة الصحية للرجيم واقتصادية

رقائق الشوفان المشبعة، يعتبر الخبز المشبع من المأكولات التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة وتتعدد الفوائد التي يقدمها للجسم التي من بينها إنقاص الوزن، فتبحث الكثير من السيدات عن خطوات تحضير رقائق الشوفان المشبعة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات المفيدة للجسم وتتبعوا معنا في مقالنا التالي خطوات تحضير رقائق الشوفان المشبعة.

خطوات تحضير رقائق الشوفان المشبعة:

يتم تحضير رقائق الشوفان المشبعة بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير رقائق الشوفان المشبعة:

كأسين من دقيق القمح الأسمر.

كأس من الشوفان الخشن.

ربع كأس من الكينوا.

ربع كأس من جنين القمح.

ربع كأس من بذور الشيا.

ربع كأس من بذور الكتان.

نصف كأس من المياه الدافئة.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ربع كأس من الزيت.

ربع كأس من اللبن البودرة.

رشة من الملح.

مقادير التقديم:

رومي مدخن.

بيض مسلوق.

شرائح سلطة.

طريقة تحضير رقائق الشوفان المشبعة:

يتم تحضير رقائق الشوفان المشبعة بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:

الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه المياه الساخنة والخميرة والعسل ويتم تقليبهم مع بعضهم البعض.

بعد ذلك يتم إضافة كلًا من الزيت واللبن البودرة والشوفان الخشن والكينوا مع الاستمرار في التقليب ثم يتم إضافة رشة من الملح.

القيام بإضافة جنين القمح مع بذور الكتان وبذور الشيا مع الاستمرار في التقليب ثم يتم إضافة الدقيق الأسمر.

يتم تقليب المقادير لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة.

القيام بفرد العجينة ثم يتم تقطيعها إلى أشكال دائرية ثم يتم الحصول على صينية ويتم دهنها بالزيت.

يتم وضع العجينة في الصينية ثم يتم إدخالها إلى الفرن وتركها لحين تنضج وتتغير وتصبح مقرمشة.

يتم رصها في طبق التقديم ثم يتم تقديمها بجانب البيض المسلوق أو الرومي المدخن وبالهناء عليكم جميعًا.

فالخبز المشبع من أكثر أنواع الخبز التي تحتوي على مختلف العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسد بجانب احتوائه على الألياف التي تساعد على خسارة الوزن بكل سهولة.