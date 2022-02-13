نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إستخراج جواز السفر السعودي الالكتروني 1443 وشروط إصدار جواز السفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إستخراج جواز السفر السعودي الالكتروني الجديد، حيث إن هناك العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يقومون بالبحث علي شبكة الانترنت عن الطريقة التي تستخدم في عملية إستخراج جواز السفر السعودي الجديد وذلك لأن المديرية العامة للجوازات في المملكة إعلنت عن المميزات التي يحصل عليها حامل هذا الجواز من أبناء المملكة العربية السعودية.

جواز السفر السعودي الالكتروني

جواز السفر السعودي الجديد هو عبارة عن وثيقة جديدة قامت المديرية العامة للجوزات في المملكة بالإعلان عنها في يوم 10 فبراير الماضي حيث يتميز هذا الجواز بالقيام بالتجديد وتقديم طلب التجديد في فروع الجوزات السعودية في أي وقت، حيث كان في الماضي يجب تجديد الجواز قبل موعد إنتهاءة بمدة ستة أشهر.

شروط اصدار جواز سفر سعودي

يوجد عدد من الشروط قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بوضعها من أجل إن يتم إستخراج جواز السفر، حيث إن هذه الشروط تتلخص في السطور التالية:-

يجب إن يكون مقدم الطلب هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة وقت تقديم الطلب.

تسديد رسوم إستخراج جواز السفر.

يجب إن يقوم بسداد جميع المخالفات المرورية المسجلة على مقدم الطلب إن وجدت.

عدم إمتلاك المواطن السعودي جواز سفر لاي دولة أخري غير المملكة العربية السعودية.

يشترط إن يكون مقدم الطلب له بصمة وصورة.

خطوات إصدار جواز السفر السعودي الالكتروني

أوضحت المديرية العامة للجوزات في المملكة العربية السعودي بإنة يتم إستخراج جواز السفر الجديد الإلكتروني من خلال الذهاب إلى مديرية الجوزات بعد حجز موعد من خلال منصة أبشر، ويتم حجز الموعد عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي تتلخص في السطور التالية:-