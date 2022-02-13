رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي الإلكتروني وشروطها

يبحث المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي عن موعد صدورها خلال الأيام الماضية بشكل مكثف، خاصة بعد التعديلات التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعملها على نظام الضمان الاجتماعي القديم، وهذه التعديلات سوف تساعد في وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وسوف يتيح نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمستفيدين القادرين على العمل فرص التوظيف المناسبة لهم، وذلك من خلال التدريب والتأهيل للحصول على الوظائف المناسبة، وسوف يكون هناك متابعة لهم من خلال منصات التوظيف التابعة للوزارة، للتأكد من جدية هؤلاء المستفيدين في البحث عن فرص العمل التي توفرها الوزارة حتى يتحول المواطنين من حالة الاحتياج إلى الإنتاج، ورفع مستواهم المعيشي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وشروطها.

رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي الإلكتروني

سوف نعرض عليكم رابط المساعدة المقطوعة الإلكتروني وطريقة الاستعلام الصحيحة وهى كما يلي:-

الدخول على رابط المساعدات المقطوعة الذي يوجد على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الذي يوجد على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قيام المستفيدين بإدخال رقم السجل المدني

تسجيل رمز التحقق البشري الذي يظهر على الصفحة.

الضغط على أيقونة عرض، وسوف تظهر أمامنا جميع البيانات الخاصة بالمستفيد.

مستندات التقديم على المساعدة المقطوعة

يجب على أي مستفيد من مقطوعة الضمان الاجتماعي تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم وهى كما يأتي:-

صورة من سجل الأسرة للمتزوجين، أو صورة من بطاقة الهوية الوطنية للغير متزوجين. إحضار صاحب الطلب صورة من عقد إيجار السكن، أو صورة من صك الملكية، وإحضار إيصال مرافق مياه أو كهرباء، على أن يكون السكن في نطاق مكتب الضمان الاجتماعي المتقدم فيه المستحق على المساعدات المقطوعة. أن يقوم المستحق بإحضار إثبات الدخل الشهري الذي يحصل عليه، حتي يستطيع الضمان الاجتماعي تحديد القيمة المالية التي يحصل عليها.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك بعض الشروط الهامة التي قامت وكالة الضمان الاجتماعي بوضعها للحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-

لا يقل عمر المستحقين عن ٣٥ عاماً عند تقديم الطلب.

أن يكون المستحق سعودي الجنسية.

يستثنى من شرط الجنسية أبناء السيدة السعودية المتزوجة من غير سعودي، والسيدة الغير سعودية ومتزوجة من مواطن سعودي.

أعلى قيمة مالية يمكن المستحقين لهذه الإعانات الحصول عليها ٣٠ ألف ريال سعودي.

أدنى قيمة نقدية يستطيع المستحقين الحصول عليها ١٠٦٠٠ ريال سعودي.

لا يكون لدى المستحق للإعانات المقطوعة أي سجلات تجارية، أو أملاك عقارية، أو أراضي زراعية.

يتم صرف المقطوعة مرة في السنه للمواطنين اللذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي، بشرط عدم وجود دخل أخر للمستفيدين، أو يحصلون على إعانات أخرى من المؤسسات الحكومية الخيرية.

تصرف الإعانات السعودية المقطوعة مرة كل سنتين، إذا كان مستفيد الضمان الاجتماعي لديه دخل شهري أخر ثابت، أو يحصل على إعانات من المؤسسات الاجتماعية السعودية.

الفئات المستفيدة من المساعدات المقطوعة

تم تحديد الفئات التي تكون لها الأولوية في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-