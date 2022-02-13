خطوات إعداد دروس مكتملة عبر منصة مدرستي التعليمية 1443 ورابط التسجيل في المنصة

طريقة إعداد دروس مكتملة عبر منصة مدرستي التعليمية 1443، هي واحدة من الأمور التي تشغل اذهان العديد من المعلمون في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بعملية إعداد دروس مكتملة بعد إن إعلنت المنصة عن الطريقة وذلك من أجل التيسير علي الطلاب أثناء تقديم المحتوي التعليمي.

منصة مدرستي التعليمية 1443

منصة مدرستي التعليمية هي واحدة من ضمن المنصات الرقمية التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لإتمام عملية التعليم عن بعد لكافة الطلاب والطالبات بعد إن تم توقف التعليم في المملكة نتيجة لإنتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة، وتحتوي هذه المنصة على العديد من الأدوات الإلكترونية التي تساعد الطلاب على إتمام عملية التعليم من خلال شبكة الانترنت، وإيضاً يتم إجراء الاختبار النهائي للطلاب من خلال المنصة.

رابط التسجيل في منصة مدرستي

تتم عملية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية:-

زيارة موقع منصة مدرستي التعليمية علي شبكة الأنترنت.

اختيار التسجيل في المنصة.

بعد ذلك تكتب أسم المستخدم الخاص بحسابك في نظام نور ورقم السر.

تقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك.

كتابة رقم الهاتف المحمول.

إدخال رمز التحقق المرسل في الهاتف.

الضغط علي زر التسجيل في المنصة.

بعد ذلك تتوجهة إلي تطبيق توكلنا لتفعيل حسابك.

طريقة إعداد دروس مكتملة عبر منصة مدرستي التعليمية 1443

قامت منصة مدرستي التعليمية بالإعلان عن الخطوات الخاصة بإعداد الدروس للمعلمين حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: