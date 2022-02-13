تعديل السجل التجاري الكترونيا بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي لوزارة التجارة

تعديل السجل التجاري الكترونيا من اهم الخدمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام والتي تسال عنها كثير من المواطنين في الآونة الأخيرة. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية لوزارة التجارة علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات أيضا من ضمن التي ثار عليهم التساؤل والتي يستخدمها جميع المواطنين بالمملكة. ومن اهم هذه الخدمات طلب اثبات كيديه بلاغ تغيب الكترونيا بالخطوات الصحيحة من موقع وزاره الموارد ومعرفه اهم الشروط. كما تم الإعلان أيضا عن الغاء بلاغات التغيب عن العمل الكترونيا بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل. ومعرفه كيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة التي أعلنت عنها الوزارة.

تعديل السجل التجاري الكترونيا

أعلنت وزاره التجارة عن الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من خلال موقعها الرسمي والتي شملت خدمه تعديل السجل التجاري الكترونيا. كما تمكن الخدمه جميع المستفيدين منها من تقديم طلب تعديل النشاط أو راس المال أو العنوان علي السجل التجاري. وذلك بطريقه إلكترونية بخطوات سهله وبسيطه لا تستغرق بضع دقائق بدون الحاجة إلي مراجعه احد فروع الوزارة. طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا من خلال المواقع الرسمية والتطبيقات المعتمدة أيضا. وذلك أيضا للتطور التكنولوجي التي وصلت إليه المملكة في الآونة الأخيرة وتطور وسائل التواصل بين الأفراد. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن رسوم الخدمه وهي 100 ريال للسجل الفرعي والرئيسي.

خطوات تعديل سجل تجارى

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وخطوات تعديل السجل التجاري الكترونيا. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم بالخطوات الصحيحة التي أعلنت عنها الوزارة وهي كالاتي: