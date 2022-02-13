الأمم المتحدة: طالبان تفرج عن 4 مدافعات عن حقوق المرأة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (أوناما)، أن طالبان أفرجت عن 4 ناشطات أفغانيات أوقفتهن في كابل قبل أسابيع وكنّ في عداد المفقودات.

الأمم المتحدة: طالبان تفرج عن 4 مدافعات عن حقوق المرأةالأمم المتحدة تطالب "طالبان" بتقديم معلومات عن ناشطتين مفقودتين

وكتبت "اوناما" على "تويتر": "بعد فترة طويلة من عدم اليقين حول مصيرهن وسلامتهن، أفرجت سلطات طالبان عن الناشطات الأفغانيات الأربع المفقودات وأقاربهن المفقودين أيضا".

وأوقفت السلطات الأفغانية الناشطتين تامانا زريابي برياني وبروانا إبراهيم خيل في يناير الماضي، بعد بضعة أيام من مشاركتهما في تظاهرة في كابل دفاعا عن حقوق النساء، فيما أوقفت ناشطتان أخريان هما مرسال أيار وزهرة محمدي مطلع فبراير الجاري.

من جهته، قال أكد أقرباء بروانا إبراهيم خيل الجمعة الماضي، الإفراج عنها، موضحا أنها "كانت معتقلة لدى طالبان".

ونفت طالبان ضلوعها في اختفاء الناشطات، مؤكدة أنها "فتحت تحقيقا في ذلك".

وفرقت الحركة منذ عودتها إلى الحكم في أغسطس الماضي، التظاهرات المدافعة عن حقوق النساء واعتقلت صحافيين ومعارضين لنظامها.