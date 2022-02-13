البنتاجون: الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات استباقية ضد روسيا

أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تنظر في فرض عقوبات استباقية ضد روسيا على خلفية الأزمة حول أوكرانيا.

وقال كيربي لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية اليوم الأحد: "في الوقت الحاضر لا ننظر في إمكانية فرض نظام عقوبات استباقي"، مشيرا إلى أنه في حال فرض عقوبات شديدة ضد روسيا الآن فإن هذه العقوبات "ستفقد تأثيرها الرادع".

وأوضح أن الولايات المتحدة تعتبر أن هذا التأثير إجراء "احتياطي".

وفي وقت سابق طرحت مجموعة من الديمقراطيين بزعامة السيناتور روبرت مينينديز مشروع قانون يفترض إنزال عقوبات ضد القادة الروس في حال تصعيد الأزمة في أوكرانيا، إضافة إلى إمكانية أن تشمل العقوبات خط أنابيب "السيل الشمالي 2".

وفي وقت سابق طرح مشروع قانون مماثل للنظر أمام مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي.

وورد الأسبوع الماضي أن الكونغرس لم يكن لديه الوقت للنظر في مشروع القانون الخاص بفرض العقوبات ضد روسيا قبل بدء عطلة أعضائه التي تستمر حتى 28 فبراير.