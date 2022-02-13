”البنتاجون”: جنودنا لن يقاتلوا في أوكرانيا

أكد الناطق باسم "البنتاغون" جون كيربي، أن العسكريين الأمريكيين في أوكرانيا لن يقاتلوا في حال الغزو الروسي لهذا البلد، ولن يقدموا حتى على إجلاء الأمريكيين من هناك.

وقال في تصريح لقناة MSNBC التلفزيونية: "أوضح الرئيس جو بايدن أن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا وأن استخدام القوات الأمريكية حتى لإجلاء المواطنين الأمريكيين من هناك سيزيد من خطر سوء التقدير ويزيد من احتمال حدوث صدام بين القوات الروسية والأمريكية".

وأضاف: "لا تزال الفرصة متاحة أمام المواطنين الأمريكيين في أوكرانيا لمغادرتها دون مساعدة الجيش.. هناك بنية تحتية لذلك، ووسائل نقل وطرق إلى خارج أوكرانيا.. يجب ألا تكون هناك حاجة للجيش لإجلاء الأمريكيين من أوكرانيا".

وشدد على أنه "لا يزال من الممكن منع الصراع حول أوكرانيا، لكن الوقت ينفد".

وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "نحن ندرك أن الوقت ينفد، وهذا يثير قلقنا.

ومع ذلك، قلنا ونؤكد أنه لا يزال هناك وقت ومساحة كافيان للحل الدبلوماسي. ما زلنا نعتقد أن هناك وسيلة لتهدئة التوتر وإيجاد مخرج سلمي لمنع نشوب حرب في أوكرانيا".

وأشار كيربي في ضوء المحادثات المرتقبة في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس، إلى جهود حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا للتسوية الدبلوماسية.