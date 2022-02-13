جدة - نرمين السيد - وأوضح البيت الأبيض أن بايدن والرئيس الأوكرانى اتفقا على أهمية استمرار نهجى الدبلوماسية والردع ضد روسيا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز". وبحسب وسائل إعلام أمريكية، جدد بايدن التأكيد لزيلينسكى على التزام واشنطن بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. وأوضح بايدن لزيلينسكى أن واشنطن وحلفاءها وشركاءها سيردون بسرعة وحسم على أى عدوان روسى ضد أوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- مكالمة استمرت نحو ساعة.. ماذا دار بين بايدن ورئيس أوكرانيا؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.