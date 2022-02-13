جدة - نرمين السيد - وقال البابا - فى كلمة القاها اليوم الأحد أمام الحشود فى ساحة القديس بطرس، ونقلتها شبكة "سكاى نيوز" البريطانية - "الأنباء القادمة من أوكرانيا مقلقة للغاية، أعهد بكل جهد من أجل السلام إلى شفاعة العذراء مريم وإلى ضمير القادة السياسيين"، داعيا الجميع إلى الصلاة فى صمت.
يأتى ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أن الغرب سيرد بشكل حاسم على أى غزو لأوكرانيا، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة ستؤدى إلى معاناة واسعة النطاق وستتسبب فى عزل موسكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بابا الفاتيكان يدعو إلى الصلاة فى صمت من أجل أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.