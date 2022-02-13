نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق جديدة لـ شحن شدات ببجي رسمياً للحصول علي ألاف الشدات بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي حيث تحتوي للعبة PUBG Mobile على الكثير من الميزات التي لا تتوفر في إصدارات وحدة التحكم وأجهزة الكمبيوتر. هناك اختلافات كافية بين الاثنين لاختيارهما معًا، مع الحفاظ على المفهوم نفسه للاعبين الذين يدعون أنهم آخر ناجين من مباراة معركة ملكية.

شحن شدات ببجي

حيث أن الميزة البارزة لـ PUBG Mobile هي عملة UC المميزة. يمكنك شرائه عندما تريد بعض العناصر الأكثر إثارة في المتجر داخل اللعبة لجعل شخصيتك تبدو مختلفة، أو إعطاء المركبات والأسلحة والعتاد المفضل لديك جلودًا جديدة ، أو إعادة تسمية ملف التعريف الخاص بك.

طريقة شحن شدات ببجي

أسهل طريقة للحصول على PUBG Mobile UC هي شرائها بأموال حقيقية. يمكنك القيام بذلك مباشرة في App Store ولديك خيارات مختلفة لاختيار مقدار UC التي تريد إضافتها إلى حسابك، يمكن التعرف علي طريقة شحن من موقع الرسمي midasbuy.

فعالية ببجي موبايل

قام موقع midasbuy بعمل فاعلية لمكافاءه جديدة رائعة، يمكنك الاشتراك فيها بكل سهوله عن طريق الخطوات الأتية:

الدخول علي موقع ثم ضغط علي فاعلية one dollar Permanent item.

للاشتراك بها يجب عليك تسجيل الدخول اولا ثم الاطلاع علي القوانين المرفقة في الصورة الأتية.

بعد ذلك تمنحك اللعبة العديد من الهداية مقابل شراء بعض الشدات من المتجر.

ويمكنك الحصول علي فرصة مجانية مقابل مشاركة الفاعلية مع أصدقاءك بعد ذلك اضغط علي سحب.

وبعد السحب يمكنك الاستبدال بأي مكفاءة وتحصل علي 6 شدات.

ولكن يجب انت تنتبه لأن المسابقة سوف تنتهي يوم 22/2/2022.

تحدي المكافأة

تحدي المكافأة هو قسم من PUBG Mobile حيث يمكنك التنافس ضد بعضكما البعض لفتح UC. من أجل المشاركة، يجب عليك التسجيل في أحد أوضاع اللعبة حيث كل مستوى يزيد تكلفة التسجيل بمقدار 10 وحدات عملة ويزيد من مكافآتك.