خطوات وشروط تغيير المهنة في أبشر من طالب إلى خريج و الأوراق المطلوبة

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عمر شويل - جدة خطوات تغيير المهنة في أبشر من طالب إلى خريج، هي أحد الخدمات التي توفرها الحكومة السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية ، حيث يمكن للطالب الذي أتم التخرج الشروع بعملية تغيير المهنة من طالب إلى متسبب، أصبح يتوفر للمواطنين بالمملكة العربية السعودية الحاملين للجنسية السعودية خدمة تغيير المهنة في السجل المدني، وذلك عن طريق وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية وبالتوافق مع اللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام والمعمول به لدى دائرة الأحوال المدنية، فقد تضمنت المادة 31 من اللائحة كافة الشروط والضوابط التي يتوجب توفرها لتغيير المهنة إلى موظف أو منتسب أو صاحب أعمال وغيره من الوظائف المُصرّح بها في المملكة العربية السعودية، كما يمكن التعرف علي شروط وخطوات إصدار بطاقة الأحوال للنساء و متطلبات استخراجها.



خطوات تغيير المهنة في أبشر من طالب إلى خريج 1443



تتطلب عملية تغيير المهنة من طالب إلى خريج لعام 1443هـ عبر منصة أبشر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. ثم الضغط على أيقونة الأفراد من واجهة المنصة. إضافة رقم الهوية أو اسم المستخدم أيقونة الدخول. ثم إضافة كلمة المرور في المكان المُعد لها. النقر على خيار تسجيل الدخول. ثم يجب إجراء التحقق المطلوب من المستخدم. النقر على أيقونة الخدمات من تبويب خدماتي. ثم النقر على أيقونة الأحوال المدنية، والذي تظهر ضمن قائمة الخدمات. تحديد مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية. ثم مراجعة كافة التفاصيل، وبعد الانتهاء القيام النقر على أيقونة تقديم طلب جديد. تحديد فرع الأحوال المدنية من قائمة المنطقة. الضغط على أيقونة خدمات السجل المدني، والتي تظهر ضمن قائمة الخدمة. الضغط على أيقونة تعديل المؤهل الدراسي من الخدمة الفرعية. ثم إدراج الشهادات التي تثبت تخرج الطالب. إضافة الوصف المناسب حول الخدمة اللازمة. إجراء التحقق من البيانات، ومن ثم تقديم الطلب.

شروط تغيير المهنة في أبشر من طالب إلى خريج

هنالك مجموعة من الشروط الواجب توفرها ليتمكن الطالب من تغيير المهنة إلى خريج من خلال استخدام منصة أبشر للعام 1443، وجاءت الشروط علي النحو التالي:

يجب ألا يتم تقديم طلب جديد في حالة وجود طلب آخر قيد المراجعة. ثم يجب أن يتوفر حساب شخصي للطالب لدى منصة أبشر الإلكترونية. يجب أن يتوفر كافة المستندات الوثائق التي تثبت حالة الطالب الدراسية.

الأوراق المطلوبة لتغيير المهنة في الأحوال من طالب إلى خريج 1443

لكي يتمكن الطالب لتغيير المهنة في الأحوال من طالب إلى خريج يجب عليه إرفاق المستندات التالية:

في حال أن كان المؤهل من داخل المملكة العربية السعودية، فيجب عليه تقديم شهادة المؤهل الدراسي للطالب أو صورة طبق الأصل مصدقة عنها. ثم في حال أن كان المؤهل من خارج المملكة العربية السعودية، فيجب عليه تقديم أصل المؤهل الدراسي للطالب وكذلك أصل مستند معادلة المؤهل الدراسي الذي تم صدوره من وزارة التعليم السعودية.

تغيير المهنة في الأحوال من طالب إلى موظف

يتوفر لطلاب المملكة العربية السعودية خدمة تغيير المهنة لدى دائرة الأحوال من طالب إلى موظف، وتتم هذه العملية من خلال زيارة أحد فروع الأحوال المدنية، ومن الجدير بالذكر بأنه لا يُمكن لأي طالب تغيير المهنة من طالب إلى موظف عبر استخدام منصة أبشر أو أي أحد المنصات الإلكترونية المختلفة، وتكون عملية التغيير متوفرة بشكل إلكتروني في حال أن كانت جهة العمل مرتبطة مع وكالة الأحوال إلكترونيًا، وهذا بما يتوافق مع لائحة الأحوال السارية في الوقت الحالي.