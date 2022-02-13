خطوات الدخول إلى منصة «مدرستي اختبار» و خطوات الوصول إلى منصة مدرستي بدون توكلنا

خطوات الدخول إلى منصة «مدرستي اختبار»، تسعى منصة مدرستي، إلى خدمة الطلاب وتقديم كافة المعلومات الدراسية عبر موقعها الرسمي، باعتبارها بديلاً تعليميًا تفاعليًا لجميع المراحل، تم تدشينه مع تفشي فيروس كورونا المستجد لمساعدة الطلاب على تلقى المعلومات، حيث دشنت وزارة التعليم النظام الإلكتروني المعروف بنظام الاختبارات المركزية؛ الذي يُتيح للطلاب القدرة على تأدية اختبارات تعزيز المهارات عبر منصة «مدرستي» الإلكترونية، إن منصة مدرستي هي عبارة عن نظام للتعليم عن بعد عملت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على إطلاقها، وتهدف الوزارة من خلال هذ النظام إلى تسهيل التعليم على الطلاب الطالبات في المراحل ” الابتدائية – المتوسطة – الثانوية، وقد أثبتت المنصة جدارتها من خلال توفير أفضل السبل التعليمية، كما يمكن التعرف علي طريقة إضافة الطلاب في الفصول منصة مدرستي و مميزات منصة مدرستي للتعليم عن بعد.

خطوات الدخول إلى منصة «مدرستي اختبار»

الدخول إلى رابط منصة مدرستي اختبار. ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك. تحديد القائمة الرئيسية من المنصة واختيار كلمة الاختبارات. ثم اختيار الاختبارات المركزية. تسجيل الدخول إلي حسابك في مايكروسوفت والضغط على كلمة التالي. ثم كتابة بيانات الدخول الخاصة بك في مايكروسوفت. تظهر صفحة معلومات الطالب. راجع الاختبارات واختر إجراء الاختبار بعد قراءة جميع التعليمات. اتفق مع التعليمات الموجودة على صفحة الاختبار. انقر على أيقونة بدء الاختبار وتابع الأسئلة التي أمامك.

خطوات الوصول إلى منصة مدرستي بدون توكلنا

يمكن الوصول إلى منصة مدرستي بدون استخدام موقع توكلنا عبر عدة إجراءات بسيطة، وهي على كالتالي:

الولوج إلى موقع منصة مدرستي التعليمية. ثم النقر على أيقونة التسجيل من الشريط العلوي بالشاشة. إضافة رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاص بالمستخدم للمنصة. ثم إضافة رقم الهاتف في المكان المخصص له. يجب وضع إشارة بجانب أيقونة”أنا لست برنامج روبوت”. ثم النقر على خيار التحقق، وذلك لكي يتم إرسال رمز التحقق. إضافة الرمز ومن ثم النقر على أيقونة التحقق. مراجعة بيانات مدرستي والاحتفاظ بها. الانتقال إلى منصة مدرستي مباشرة. ثم الضغط على حقل الدخول عبر حساب مايكروسوفت للطلاب. إضافة اسم المستخدم ومن ثم النقر على خيار التالي. إضافة كلمة المرور ومن ثم الضغط على خيار تسجيل الدخول.

أهم مزايا منصة مدرستي

تتميز منصة مدرستي بتعديل بيانات الطالب وولي أمره الأساسية، كما تعمل علي تعديل بيانات الطالب الدراسية، ثم تتسم ب الاطلاع على تقارير تقدم الطالب و متابعة المستوى السلوكي.