قرض سيارات مستعملة وجديدة يبدأ من 20 ألف وحتى 300 ألف ريال بدون كفيل

تمويل سيارات مستعملة، هذا ما قد يبحث عنه الكثيرون من المواطنين والمقيمين، من يريدون أن يحصلوا على سيارة بموديل قديم، حتى يكون سعرها في متناول أيدي الجميع، وإذا كنت من المواطنين أو المقيمين فيمكنك الحصول على قرض بأقل قسط شهري وبهامش ربح تنافسي، واختيار السيارة التي تريدها وفور اكتمال بحثك ستحصل على القرض التمويلي لمدة تصل حتى 60 شهراً بمبلغ يصل إلى 300 ألف ريال، وكل هذا من خلال أفضل الشركات السعودية، والتي تقدم التمويل الشخصي ويكون موثق من مؤسسة النقد العربي السعودي.

تمويل سيارات مستعملة وجديدة



يتيح لك القرض الشخصي لتمويل السيارات أمتلاك المبلغ المالي لكي تحصل على أفضل موديل سيارة واختيارها من أحد المعارض المعتمدة من شركة التمويل التي تقوم بتقديمه، قرض بدون كفيل يبدأ من 2000 ريال، وهناك شبكة واسعة وكثيرة من المعارض والوكلاء لشركة اليسر، كما أنها من أفضل شركات التمويل التي توفر لك أبسط الحلول والخدمات التمويلية، والعروض المجانية عند حصولك على التمويل، فيمكنك أن تحصل على خدمة السداد أون لاين والتي توفر لك الجهد والوقت، والسداد على أجزاء خلال الشهر، وهذه الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني، أو الصراف الآلي، أو البنك، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء لتحصل على رقم الحساب البنكي الخاص بك وإدخاله مع البيانات عند إدخال رمز شركة اليسر 024.

شروط تمويل السيارات المستعملة

لكي تحصل على قرض السيارات المستعملة أو الجديدة من شركة اليسر، قرض للمتقاعدين براتب 2000 ريال، فيجب أن تكون مستوفي الشروط المعلن عنها، وهي أن تكون مواطن سعودي والعمر لا يقل عن 22 عاما ولا يتخطى 60 عاما للمقيمين الموظفين داخل المملكة العربية السعودية، ولكن المتقاعدين يحصلون على التمويل في سن لا يزيد عن 70 عاما أو وفق السن التقاعدي، ومع أخر موعد عند سداد القرض التمويلي والمستمر حتى 5 سنوات، ويجب أن يكون الراتب التقاعدي لا يقل عن 1985 ريال، أما الموظفين من السعوديين والوافدين فلا يقل عن 5000 ريال.

طلب تمويل السيارات المستعملة والجديدة

سوف تقم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة اليسر، ثم أختيار تقديم طلب تمويل مرابحة للسيارات المستعملة أو الجديدة، والذي يبدأ من 20 ألف ريال وحتى 300 ألف ريال بدون كفيل، وتقديم صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية، وصورة من الإقامة للمقيمين، وإثبات العنوان، وكشف حساب ل 3 شهور، رخصة قيادة وتكون سارية، وعرض سعر السيارة التي تريدها والتي في أحد المعارض والوكلاء المعتمدين لدى الشركة، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة عملاء شركة اليسر 8001160711 من الأحد إلى الخميس للاستفسار والتواصل للعروض والخدمات المتاحة، ويمكنك التواصل مع رقم خدمة العملاء المجانية لتقديم الشكاوى على الرقم 8001162752 كل يوم ما عادا الخميس والجمعة.