نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن عقد إيجار إلكتروني برقم الهوية ejar.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن عقد إيجار من المواضيع التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص حيث أطلقت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية منصة ايجار وذلك بهدف تسهيل علي المواطنين الاستعلام عن عقد الايجار وكافة التفاصيل الخاصة به سواء ما يتعلق بعقود الايجار المؤقتة أو الدائمة، ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني خطوات الاستعلام عن عقد ايجار برقم الهوية وبشكل الكتروني خطوة بخطوة.

استعلام عن عقد إيجار إلكتروني برقم الهوية

من خلال موقع وزارة الإسكان الرسمي يمكنك بكل سهولة استعلام عن عقد إيجار برقم الهوية والاطلاع علي كافة التفاصيل المتعلقة به، ولابد ان يكون لديك حساب شخصي علي الموقع لكي تتمكن من تسجيل الدخول الي حسابك الشخصي وبعد ذلك تقوم بالاستعلام عن عقد الايجار برقم الهوية، ويمكنك أتباع الخطوات التالية لمعرفة خطوات الاستعلام:

توجه الي موقع وزارة الإسكان الرسمي عبر متصفح الويب.

الان قم بالدخول الي حسابك الشخصي علي الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك سيظهر لك في الأعلى تبويب الخدمات الالكترونية قم بالضغط علية.

ثم قم بالنقر علي خيار خدماتي وستظهر لك العديد من الخدمات.

قم بالضغط علي خانة خدمة الاستعلام عن حالة عقد الايجار.

ستظهر لك خانة فارغة قم بكتابة رقم الهوية بها وكتابة رقم العقد الخاص بك.

قم بكتابة رمز التحقق في الخانة به وانقر علي ايقونة عرض.

انتظر ثواني وستظهر لك جميع البيانات المتعلقة بالعقد.

استعلام عن عقد إيجار إلكتروني برقم العقد

اذا كنت ترغب في استعلام عن عقد إيجار إلكتروني برقم العقد فيمكنك بسهولة القيام بذلك، فهي طريقة واحدة يمكنك من خلالها الاستعلام عن تفاصيل عقد الايجار سواء مؤقت أو دائم وفي كلا الحالات سوف تحتاج الي كتابة رقم العقد مع رقم الهوية في خانة الاستعلام لكي تظهر لك تفاصيل العقد دون مواجهة أي عقبات، ولذلك عليك أتباع الخطوات التي قمنا بتوضيحها في الأعلى للاستعلام بسهولة عبر موقع وزارة الإسكان السعودي.

ان لم يكن لديك حساب شخصي علي موقع وزارة الإسكان فيمكنك انشاء حساب بخطوات سهلة وسريعة كل ما عليك فعلة هو الدخول الي الموقع والنقر علي خيار الخدمات الالكترونية المتواجد في اعلي الصفحة الرئيسية. وبعد ذلك قم بالضغط علي خيار إيجار وانقر علي خانة مستخدم جديد وقم بأنشاء حساب شخصي وكتابة كافة بيانات انشاء الحساب وتأكيده.