امتلك السيارة اللي بخاطرك.. تفاصيل برنامج التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض 2022

يُتيح بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية لجميع العملاء، الاستفادة من برنامج التمويل التأجيري للسيارات 2022ـ، ليتمكن صاحب الطّلب من شراء سيارة عن طريق البنك ودفع ثمنها بأقساط مُيسرة على فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات وتتناسب مع دخل كل عميل، وفي الوقت نفسه لا يحتاج ذلك إلى وجود كفيل للضمان، كما أنه مُتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

كيفية التقديم في برنامج التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض

ويُمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة التقديم في برنامج التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض 1443هـ، وذلك من خلال الهاتف أو الموقع الإلكتروني للبنك، وذلك على النحو التالي:

الدخول إلى رابط تقديم الطلب للحصول على القرض عبر الموقع الإلكتروني لبنك الرياض. إدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين أو رقم الاقامة للوافدين. اختيار الجنسية. كتابة الاسم بالكامل. وإدخال التقويم، ميلادي أو هجري. إدراج تاريخ الميلاد. تسجيل رقم الهاتف الجوّال. وكتابة البريد الالكتروني. اختيار المدينة، والمنطقة. تحديد نوع المنتج التمويلي. والنقر على رمز التأكيد، وهو مربع أنا لست برنامج روبوت. النقر على زر حاسبة التمويل.

كما يُمكن التقدم بطلب من خلال الهاتف الجوال، بالاتصال على الرقم 8001242020 من أي مكان في المملكة، وللحصول على الموافقة المبدئية يُمكن زيارة أي مستشار بيع لدى الوكلاء المعتمدين أو زيارة أحد فروع البنك.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك الرياض

وحدّد بنك الرياض عددًا من الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السيارة، وسداد الأقساط على نحو 60 شهرًا، وهي كالتالي: