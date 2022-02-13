الكونجرس: الهجوم على أوكرانيا يمثل هجوما على الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - وقالت "بيلوسى" - فى تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إنه فى حال إقدام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا، فإنه "سيكون هناك عواقب وخيمة للغاية على عدائه"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها متحدين فى استخدام تلك العواقب.

وأضافت بيلوسى: "نعتقد أن الهجوم على أوكرانيا يمثل هجوما على الديمقراطية"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة "تتفهم أن الخسارة فى الأرواح والخسائر المادية والأضرار الجانبية للمدنيين والجيش ستكون شديدة للغاية إذا قرر (بوتين) الغزو"، مشددة على أن "بوتين ينبغى أن يعلم أن الحرب ليست الرد المناسب".