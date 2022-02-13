نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالمملكة من قبل وزارة الموارد البشرية

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عمر شويل - جدة نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور وفق ما أعلنته اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021م الموافق 23 جمادى الأولى 1443هـ، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني تويتر ردًا على استفسار أحد المستفيدين الذي تساءل عن الموعد المحدد لمعرفة نتائج القبول أو الرفض في طلبات استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ، وقد جاء الرد من قبل الوزارة عبر حساب عناية العملاء، أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج تدريجيًا من حيث قبول أو رفض الطلبات المقدمة للوزارة بعد دراستها من قبل اللجنة المختصة.

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

الرابط الرسمي للتسجيل في نظام الضمان المطور بالمملكة 1443هـ

ولراغبي التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور. كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد. يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح. انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال. قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

أسباب وفق معاش الضمان الاجتماعي المطور

في الختام فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أبرز أسباب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ تتمثل في التالي:

أولًا إذا تخلف أحد شروط استحقاق صرف المعاش للمستفيد.

كذلك في حال إذا تم التحقق من الأوراق والمستندات المقدمة من المستفيد المستقل أو الأسرة وثبت أنها غير صحيحة.

أيضًا في حال إذا ثبت أن المستحق غير ملتزم بخطة تأهيل استحقاق صرف المعاش.

كما يتوقف صرف المعاش في حال وفاة صاحب الاستحقاق.

كذلك يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في حال تنازل المستحق عن المعاش بإرادته.

أيضًا في حال تأخر المستحق مستفيد المعاش من تحديث بياناته في خلال مدة زمنيه أقصاها 30 يوم من تاريخ علمه بضرورة تحديث بياناته الشخصية من قبل الوزارة.

في حال كان المستحق يقيم في إحدى دور الرعاية بالمملكة أو الإيواء أو المراكز العلاجية.

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ للتسجيل بالحماية الاجتماعية 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، فبإمكان مستحقي معاش الضمان الاجتماعي المطور المنطبقة عليه الشروط اتباع الخطوات التالية بالترتيب: