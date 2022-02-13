أفضل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل 2022 خلال دقائق عبر الموقع الرسمي وبأرخص الأسعار

طريقة شحن شدات ببجى، لا يمكن أن يستغنى أحد من مستخدمي لعبة ببجى عن الحصول على المزيد من الشدات من أجل الاستمرار فى المنافسة باللعبة والتقدم إلى المراحل الأخرى بها ويتسائل الكثير من اللاعبين عن أفضل وأسهل الطرق التي يمكنهم من خلالها شحن الشدات والحصول عليها بطريقة مضمونة لا تعرضهم إلى النصب والاحتيال لأن هناك بعض المواقع الوهمية التي تدعى تقديم شدات ببجى مجانا وتطلب منك الدخول بالحساب الخاص بك ولكن فى الحقيقة تكون هذه طريقة يقومون من خلالها بسرقة حسابك ومعلوماتك الشخصية، فيجب أن يعي كل مستخدمي ببجى أن أي موقع يطلب رمز الدخول الخاص بحسابك فهو موقع غير صادق ويرغب فقط فى سرقة حسابك، لذلك نقدم لكم أفضل المواقع التي أثبتت مصداقيتها فى شحن الشدات سواء بطرق مجانية أو مدفوعة.

شحن شدات ببجى عن طريق ID بموقع Midasbuy

يعد شحن الشدات عن طريق موقع Midasbuy من أسهل الطرق التي يمكنك استخدامها كما يعد من المواقع الرسمية المضمونة التابعة للشركة المالكة للعبة ببجى، ويقدم المواقع الكثير من الشدات المجانية لك بعد إتمام عملية الشحن، فعلى سبيل المثال إذا قمت بشحن uc 2000 يقدم لك المواقع uc 1000 مجانا، والآن سوف نتعرف على طريقة شحن شدات ببجى من خلال موقع ميداس عن طريق ID

الدخول إلى الموقع Midabuy.

اختار لعبة ببجى واضغط على “انطلق”.

اختار عملة Unknown Cash من خلال الضغط على “شراء”.

يجب عليك إدخال معرف اللاعب ID.

اختر طريقة الدفع المناسبة سواء البطاقة الائتمانية أو One Card أو Pay By Mobile.

حدد عدد العملات ألتي ترغب بدفعها.

اضغط على “ادفع الآن” وبعد إتمام عملية الدفع سوف تصل لك الشدات على حسابك الخاص فى اللعبة.

مميزات تحويل الشدات من خلال موقع Midabuy