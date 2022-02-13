يوم التأسيس السعودي و أرق العبارات للتهنئة و إحياء ذكري تأسيس دولة السعودية

يوم التأسيس السعودي هو يوم وطني تحتفل به المملكة العربية السعودية لإحياء ذكري تأسيس الدولة السعودية الأولي في عام 1139 هجرية والذي كان موافقاً لشهر فبراير/ شباط عام 1727 ميلادية، مما يعمل علي تذكر الفترة الماضية والعمل علي ربط الماضي والحاضر وإبراز الانتماء الي البلاد، وتقوم المملكة باعتبار هذا اليوم هو يوم إجازة رسمية لجميع المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة ولكل العاملين في مختلف القطاعات سواء القطاع العام أو القطاع الخاص علي حد سواء، وتم اعتماد هذه الإجازة الرسمية بموجب أمر ملكي صادر من سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، ويوافق يوم الإجازة الرسمية ليوم التأسيس يوم 22 من شهر فبراير من كل عام ميلادي.

يوم التأسيس السعودي وعبارات خاصة بهذا اليوم

من خلال المقال يمكنك التعرف علي الاحتفال باليوم الوطني السعودي، يقوم المواطنين والمقيمين في هذا اليوم بالاحتفال بإحياء ذكري هذه المناسبة الوطنية العظيمة وتبادل العبارات والرسائل ومنها ما يلي:

يوم التأسيس السعودي هو يوم يعيد إلي الأذهان رائحة الحرية والإيمان بأبناء الوطن وشجاعتهم في التصدي لكل ما يقف في وجه الأرض.

نسال الله العظيم في هذا اليوم أن يرحم الله قادتنا الأبطال، وان يجود عليهم بلطفه وان يعطيهم كل خير الأخرة، فهم من ساهموا في ازدهار البلاد من خلال ما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن.

يوافق هذا اليوم يوم ذكري هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بالتضحية بالنفس وبحياتهم فداءً للوطن السعودي، ولهذا قد جاء الوقت المناسب للوقوف وقفة عز وكرامة واحترام لكل من ضحي بنفسه في سبيل تحرير هذه الأرض.

يشهد العام الحالي 2022 احتفال المملكة العربية السعودية للمرة الأولي بيوم تأسيسها، وذلك كمبادرة تحمل شعار يوم بدأنا.

كل عام والمملكة العربية السعودية بخير وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والسلام.

بلادي العزيزة وجميع أهلي الأعزاء كل عام وأنتم بخير، كل عام وبلادي تزداد جمالاً.

كل عام ومملكتنا الغالية بألف خير، كل عام وبلادنا خفاقة في الأعلى براية التوحيد.

يوم التأسيس السعودي

قد قامت المملكة العربية السعودية بعمل شعار خاص للاحتفال بهذا اليوم لتخليد ذكري تأسيس أراضيه، واتخاذ شعار الهوية البصري ليوم التأسيس ” يوم بدينا” شعار يميز هذا اليوم عن باقي الأيام .