نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سداد مديونية واستخراج قرض جديد الشروط والطريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سداد مديونية واستخراج قرض جديد من البرامج الجديدة المتوفرة من خلال بعض البنوك في المملكة العربية السعودية، وخصوصًا البنوك الرائدة في مجال العمل المصرفي وعلى رأسها البنك الأهلي التجاري الذي يوفر طريقة سداد القروض واستخراج قرض جديد ويمكن العملاء من طلب سداد مديونية من البنوك بأوراق ومستندات سهلة وميسرة، لذا سنتعرف على الأوراق المطلوبة من أجل تمويل سداد المديونية وتوحيد الالتزامات المالية بقرض واحد من البنك وأيضًا مميزات تسديد قروض وتحويل من بنك إلى اخر.

سداد مديونية واستخراج قرض جديد

قد يقوم المواطن السعودي بالحصول على قروض وتمويل مختلف من البنوك في المملكة السعودية، ولكنه لا يستطيع أن يُسدد قيمة القسط الشهري المطلوبة ويتراكم عليه مجموعة من الأقساط، وهنا قد يتعرض إلى العقوبة القانونية أو الغرامات المالية، لهذا يمنحك البنك الأهلي فرصة لسداد مديونياتك عن طريق توحيد كافة الالتزامات المالية بقسط واحد فقط لدى البنك، ولكن بشروط وضوابط وهي:

ألا يكون الراتب أقل من 4 آلاف ريال سعودي.

ألا يكون قيمة التمويل المطلوب أقل من 5 آلاف ريال سعودي، وقيمة الحد الأقصى للتمويل هي مليون ونصف المليون ريال.

العمر بحد أقصى 60 سنة عند التقديم على الطلب، في حال موظفي الشركات والقطاعات الحكومية، بينما المتقاعدين أعمارهم لا بد ألا تكون أكثر من 75 عام.

ففي حال الحصول على مبلغ تمويلي بقيمة مائة ألف ريال سعودي، وسدادها على أقساط لا تزيد عن خمس سنوات، فإن قيمة الأقساط الشهرية هنا ستكون حوالي 1700 ريال سعودي فقط، وكلما زادت قيمة القروض كلما زادت نسبة الأقساط الشهرية المطلوبة من العميل.

طلب تسديد قروض وتحويل من بنك إلى اخر

هناك العديد من الإجراءات التي ينبغي المرور بها من أجل القبول في برنامج تمويل المديونية أو توحيد الالتزامات المالية من خلال البنك الأهلي، ويمكن معرفة تلك الإجراءات وقيمة التمويل المسموح بها وكافة التفاصيل الأخرى من خلال الاتصال على رقم 920000891 من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية.

وسوف يقوم أحد الموظفين في قسم التسويق بالرد على جميع الاستفسارات التي تخص التمويل وسداد قيمة القروض لدى البنوك السعودية الأخرى للقروض الشخصية والبطاقات الائتمانية.