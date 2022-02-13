عاجل- زوارق الاحتلال تطلق النار على الصيادين غرب غزة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن زوارق الاحتلال المتمركزة فى عرض بحر غزة، أطلقت وبكثافة نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين العاملين غرب مخيم الشاطئ الشمالى، غرب محافظة غزة، دون الإبلاغ عن إصابات فى صفوفهم. يشار إلى أن الزوارق الإسرائيلية تلاحق بشكل يومى الصيادين فى بحر غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بسلام.

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