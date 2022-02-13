وزير الدفاع البريطانى يقطع عطلته العائلية بسبب تفاقم أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال والاس فى تصريحات -حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- "بعد عودتى من موسكو فى وقت مبكر من صباح السبت "أمس"، ولأننا قلقين حيال الوضع المتفاقم فى أوكرانيا، ألغيت عطلة طويلة مُخطط لها خارج البلاد مع عائلتى وسأعود قريبا".

ووفقا للتقارير الإعلامية، فإن عطلة والاس كان مُخطط أن تكون فى إحدى أو بعض الدول الأوروبية.