خطوات رفع شهادة اللقاح على موقع وزارة الصحة السعودية وتطبيق توكلنا

من اكثر الخدمات بحثا على محركات البحث هي خطوات رفع شهادة اللقاح على موقع وزارة الصحة السعودية، وهي من الخدمات المهمة للمواطنين المقيمين في المملكة أو المسافرين إليها، وذلك لحماية الصحة العامة والسلامة، وتنظيم وتوثيق المعاملات الحكومية ، وقد أتاحت وزارة الصحة السعودية عددًا من الخدمات المتميزة على موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى مزايا تطبيق “توكلنا” المرتبط بها، وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو رفع شهادة اللقاح على موقع وزارة الصحة السعودية.

رفع شهادة اللقاح على موقع وزارة الصحة السعودية

يقوم الزائر أو المقيم بالذهاب إلى موقع وزارة الصحة السعودية.

بعد ذلك في مربع البحث عن الخدمات الإلكترونية، تظهر عبارة “التقدم بطلب للحصول على الموافقة على اللقاح” أو انتقل إلى الموقع مباشرةً.

يجب على المستخدم قراءة جميع الشروط والتعليمات بعناية ثم قبولها والنقر على “التالي”.

اختر حالة مقدم الطلب إذا كان مقيمًا سعوديًا أو زائرًا أو مواطنًا ثم انقر فوق “التالي”.

يقوم بملء البيانات المطلوبة بعناية ، ويعيد قراءتها للتأكد من أنها محدثة ويستمر في إجراءات أخرى.

في حال كان الشخص الذي يرغب في تقديم شهادة التطعيم عبر الموقع “مقيمًا”، سيطلب منه الموقع إدخال (رقم الإقامة وتاريخ انتهاء الصلاحية الهجري ورمز التحقق المرئي المكون من أربعة أرقام).

إذا كان “سعودي” يطلب منه الموقع تعبئة الحقول (رقم الهوية ، تاريخ الميلاد، رمز التحقق المرئي المكون من 4 أرقام).

إذا لم يكن لديك هوية وطنية أو مكان إقامة.

يجب على المستخدم التأكد من صحة جميع بياناته المدخلة في الحقول المطلوبة بالموقع، لذلك يجب أن يتوخى الدقة عند الكتابة والتأكيد حتى لا يتم رفض طلبه.

إذا أرفق المستخدم المستندات والمستندات المطلوبة، فيجب أن يكون تنسيقها (PDF)، ولا تتطلب الصفحة أيضًا أكثر من 1 ميجابايت.

المستندات التي يطلبها الموقع من المستخدم

هي نسخة من شهادة تطعيم الشخص ونسخة من جواز سفره.

يجب أن تكون بطاقة الهوية ومكان الإقامة ساريتين حتى تكتمل عملية طلب الموافقة على اللقاح عبر الموقع الإلكتروني.

إذا كان الطلب لا يزال صالحًا ، فلا يمكن للمستخدم إعادة إرسال طلب جديد.

يحتاج المستخدم إلى التأكد من أن بطاقة التطعيم الخاصة به تتوافق مع العديد من الإرشادات الهامة:

شفافية البيانات الشخصية في سجل اللقاح.

بمجرد إصدار الشهادة يجب ترجمتها إلى اللغة العربية المعتمدة أو مكتوبة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

يجب توضيح اسم اللقاح وبياناته ابتداء من تاريخه ورقم التشغيل بشكل واضح في الشهادة.

لا بد من اعتماد اللقاح في المملكة العربية السعودية وهو أحد أنواع اللقاحات المعتمدة مثل:

لقاح فاييزر بيونتك Pfizer-BioNTech.

ولقاح أكسفورد أسترازينكا Oxford-Astrazeneca.

لقاح موديرنا Moderna.

وكذلك لقاح جانسن Janssen.

طريقة رفع شهادة اللقاح على تطبيق توكلنا