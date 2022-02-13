نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط أرض وقرض وزارة الإسكان وطريقة التقديم عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط أرض وقرض وزارة الإسكان من الشروط الهامة التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة من قبل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية الراغبين في حجز أرض مجانية ضمن الأراضي التي توفرها وزارة الإسكان وذلك للتأكد من أهليتهم في الحصول عليها، ويمكن لهم التقديم من خلال التسجيل في سكني والبدء في تقديم الطلب ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط أرض وقرض وزارة الإسكان.

شروط أرض وقرض وزارة الإسكان

وضعت شروط أرض وقرض وزارة الإسكان لتنظيم الحالات التي يمكن لها الاستفادة من تلك الأراضي والتأكد من وصولها لمستحقيها وتشمل الشروط ما يلي:

أن يكون المنتج المراد الحصول عليه ضمن المنتجات المتاحة من الوزارة.

القدرة الشرائية للمستحق ينبغي أن تؤهله للبناء بمجرد تخصيص الأرض وخلال الفترة الزمنية المعلنة.

وصول سن المتقدم إلى 25 عام أولي الشروط الموضوعة لقبول الطلب.

كيف احصل على أرض وقرض

من الأسئلة الهامة التي يتم طرحها من قبل المواطنين وللتقديم يتوجب عليهم المرور بالآتي:

دخول بوابة سكني.

اختيار الأراضي السكنية من خلال قائمة الحلول بأعلى الصفحة.

تعرض المنصة المخططات المتوفرة من قبل الوزارة.

عليك تحديد المخطط المراد الحجز به، ومن ثم تحديد خيار البناء الذاتي.

يتوجب اختيار المدينة والمنطقة لتعرض الصفحة القطع المتاحة بهم.

إتباع التعليمات الخاصة بحجز القطعة.

يعمل الموقع على إرسال رمز تفعيل خاص بتوقيع العقد.

بمجرد إدخال رمز توقيع العقد يقوم الموقع بإعلامك بإتمام توقيع العقد بنجاح.

أرض وقرض استعلام

يمكن للمتقدمين للاستفادة من سكني أرض وقرض الاستعلام عن حالة استحقاقهم للحصول على الدعم من عدمه عن طريق إتباع ما يلي:

الدخول لمنصة سكني.

إدخال معلومات تسجيل الدخول.

يتم بعد ذلك إدخال المعلومات التي يتم طلبها من خلال الموقع.

بمجرد إدخال كافة البيانات يمكنك الدخول إلى خيار الاستعلام للتعرف على حالة الاستحقاق الخاصة بك، ومعرفة هل أنت مؤهل لتقديم سكني من عدمه.

سكني رقم

يمكن للمتقدمين إلى سكني الأراضي المجانية الاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بالشروط وآلية التقديم من خلال رقم 199090 والذي تم وضعه من قبل الوزارة لخدمة المواطنين.