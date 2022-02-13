عاجل- 21 ثانية رعب.. نزلاء فندق يقفزون من النوافذ بسبب حريق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - اضطر عدد من نزلاء أحد الفنادق فى مدينة برشلونة الإسبانية إلى إلقاء أنفسهم من النوافذ بعد اندلاع حريق بأحد طوابقه، وذكرت صحيفة elperiodico ومقرها برشلونة، أن الحريق اندلع مساء أمس السبت فى الطابق الثالث بفندق كورونادو فى شارع لا رامبلا وسط المدينة.





وأضافت أن شخصا لقى مصرعه جراء الإصابة بحروق شديدة واستنشاق الدخان، فيما أصيب 4 أشخاص آخرين بحروق متفاوتة. وأوضح رجال الإطفاء، أن النيران اشتعلت فقط فى غرفة بالطابق الثالث إضافة إلى أحد الممرات، لكن الدخان الكثيف حول الطابق بكامله إلى "مصيدة فئران". وأضافوا أن شخصين قفزا من غرف مختلفة بذلك الطابق، حيث وضع المارة وسكان المنطقة المراتب فى الأسفل حتى لا يتضررا نتيجة السقوط.

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