عاجل.. الجيش الأوكرانى: خطة دفاعية لأكثر من سيناريو للغزو الروسى

جدة - نرمين السيد - كشف الجيش الأوكرانى، مساء اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من الخطة الدفاعية التى تضع أكثر من سيناريو للغزو الروسى.



جدة - نرمين السيد - كشف الجيش الأوكرانى، مساء اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من الخطة الدفاعية التى تضع أكثر من سيناريو للغزو الروسى. وحسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، أوضح الجيش الأوكرانى أنه، تم نشر بطاريات صواريخ مضادة للطائرات على طول خطوط التماس.





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