العراق: القبض على 14 متسللا آسيويا فى ميسان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال اللواء يحيى رسول: إنه "تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من احباط محاولة تسلل، وإلقاء القبض على 14 متسللاً من الجنسية الآسيوية"، لافتًا إلى ضبط "كمية كبيرة من مادة الترياك المخدرة" بحوزة المعتقلين.
وأوضح القائد العراقى أن العملية جاءت فى إطار تنفيذ خطط فرض القانون فى مختلف مناطق محافظة ميسان، ولتعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق السلم المجتمعى.
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