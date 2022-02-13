برلمانية ترفض سحب الجيش الألمانى من مالى: أمننا لا ينتهى عند البحر المتوسط

جدة - نرمين السيد - حذرت السياسية المعنية بشؤون الدفاع فى الحزب المسيحى الديمقراطى فى ألمانيا، هنينج أوته، حكومة بلادها من عواقب سحب الجيش الألمانى من مالى، قائلة إنه "لا يمكن الاستغناء عن مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى مالى لدعم الاستقرار فى منطقة الساحل".





وتابعت أوته: "يجب ضمان حماية جيشنا الألمانى فى مالى بحماية من مروحياتنا المقاتلة من طراز تايجر، أو بوسائل استطلاع إضافية"، مضيفة: "صحيح أن الوضع فى مالى يعد صعبًا بعد انقلابات عسكرية، إلا أن الوضع سيتعارض مع المصالح الأمنية الألمانية إذا استمر غرب إفريقيا تحت نفوذ قوات روسية رسمية وغير رسمية، وتحت سيطرة إرهابيين إسلامويين".

وشددت أوته، التى تتولى منصب نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألمانى، على أن "أمن ألمانيا لا ينتهى عند البحر المتوسط، وسقوط مالى قد يسفر عن آثار وخيمة فى جميع أنحاء منطقة الساحل، ويفتح الطريق أمام حزام إرهابى فى منطقة الساحل قد يهدد إفريقيا، وأوروبا".

كما نوهت السياسية الألمانية إلى ضرورة البحث عن سبل للحوار مع رئيس مالى المؤقت، العقيد عاصمى جويتا، لإضفاء شرعية عليه بعد انتخابات وتحفيز العملية الانتقالية، والتشديد عليه بالابتعاد عن مجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة.