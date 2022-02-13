عاجل.. برلين: زيارة سولتش إلى موسكو لن تكون الأخيرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت برلين، اليوم الأحد، أن المستشار الألمانى أولاف شولتس سيزور موسكو بحثا عن حل للأزمة بشأن أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة لحل الصراع الروسى الأوكرانى.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، قالت الحكومة الألمانية إنها لا تتوقع نتائج من محادثات مستشارها مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مضيفة أن شولتس سيبلغ بوتين بأن نشر القوات الروسية على حدود أوكرانيا هو تهديد. وأضافت الحكومة الألمانية أن المستشار الألمانى سيؤكد لبوتين على وحدة الغرب، وقسوة العقوبات المتوقعة على موسكو حال إصراره على غزو أوكرانيا.

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