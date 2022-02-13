كرزاى لـ بايدن: توزيع الأموال الأفغانية المجمدة للأمريكيين ظالم ووحشى

جدة - نرمين السيد - اعتبر رئيس أفغانستان السابق، حامد كرزاى، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، بتقسيم 7 مليارات دولار من الأموال الأفغانية المجمدة بين ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، والمعونات الإنسانية، قرار ظالم ووحشى ضد الشعب الأفغانى.





وحسبما جاء فى مؤتمره الصحفى فى كابول، اليوم الأحد، دعا كرازى الرئيس الأمريكى إلى إعادة النظر فى قراره بشأن تقسيم الأموال الأفغانية على الأمريكيين، قائلاً إنه يتعين استخدام الأموال المجمدة لضمان استقرار العملة الأفغانية والنظام المالى فى البلاد.

وأضاف كرازى: "الشعب الأفغانى الكثير منه هو الضحية مثل تلك الأسر التى فقدت أحبائها، وحجب الأموال، أو الاستيلاء عليها، عمل غير عادل وظالم ووحشى ضد الشعب الأفغانى".

كما دعا رئيس أفغانستان السابق الأمريكيين إلى الاعتراف بمعاناة الشعب الأفغانى، مؤكدًا أن الشعب الأفغانى يدفع الثمن، رغم أن أسامة بن لادن، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، قضى بعض الوقت فى أفغانستان، لكنه عاد لاحقا إلى باكستان، حيث قتل فى نهاية الأمر.

ولم يكن هناك أى أفغان بين الإرهابيين الذين تورطوا فى الهجوم على مركز التجارة العالمى فى نيويورك فى 2001. كما دعا البنك المركزى الأفغانى، أمس السبت، الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها، والإفراج عن الأموال.

وقال البنك المركزى الأفغانى إن الأموال الأفغانية المجمدة ليست ملكا لحكومات، ولا أطراف ولا جماعات، وإنما ملك للشعب الأفغانى.