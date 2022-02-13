عاجل.. الاتحاد الأوروبى يستكمل سحب أفراد بعثته من أوكرانيا

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها حثوا رعاياهم على مغادرة أوكرانيا على الفور، محذرين من احتمال وقوع هجوم روسى على أوكرانيا فى أى وقت، بينما تتهم روسيا الدول الغربية بنشر الأكاذيب.
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