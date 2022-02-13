عاجل.. الاتحاد الأوروبى يستكمل سحب أفراد بعثته من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان موظفون أمريكيون بمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا بدأوا الانسحاب بالسيارات من مدينة دونيتسك التى يسيطر عليها المتمردون فى شرق أوكرانيا، اليوم الأحد، وسط مخاوف من الغزو الروسى المحتمل.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها حثوا رعاياهم على مغادرة أوكرانيا على الفور، محذرين من احتمال وقوع هجوم روسى على أوكرانيا فى أى وقت، بينما تتهم روسيا الدول الغربية بنشر الأكاذيب.