التعاون الإسلامى تبحث رفع تجميد الأموال الأفغانية

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، حسين إبراهيم طه، اليوم الأحد، إن المنظمة والبنك الإسلامى للتنمية يتشاوران مع الأطراف الدولية لرفع تجميد الأرصدة الأفغانية، لأجل المساعدة فى حل الأزمة الاقتصادية فى أفغانستان.





وحسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الأحد، أشار إبراهيم طه إلى أن المنظمة دعت البنك الإسلامى للتعجيل بإنشاء الصندوق الاستئمانى لدعم المساعدات الإنسانية والإنمائية للمتضررين من الأزمة الإنسانية فى أفغانستان. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، إنه من المتوقع أن يزور المبعوث الخاص لأمين عام منظمة التعاون الإسلامى، كابول فى القريب العاجل، للتشاور مع طالبان حول السبل الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس وزراء الخارجية والذى رحبت به الحركة. وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن أصدر قرارًا بتقسيم 7 مليارات دولار من الأموال الأفغانية المجمدة بين الأمريكيين المتضررين من هجمات 11 سبتمبر ومساعدات إنسانية أخرى.

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