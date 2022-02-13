عاجل- ترامب: بوتين تشجع على غزو أوكرانيا بسبب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - علق الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، على الأزمة "الروسية- الأوكرانية"، قائلا إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتن تشجع على غزو أوكرانيا، بعدما لاحظ الانسحاب الأمريكى من أفغانستان العام الماضى.





وأضاف ترامب فى مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة، ما كانت لتكون بهذا الضعف فى أزمة أوكرانيا، لو كان هو فى البيت الأبيض.

وألقى الرئيس السابق باللوم على إدارة بايدن فى أزمة أوكرانيا، وربط ذلك بالانسحاب الأمريكى من أفغانستان فى أغسطس 2021. وقال إن كلا من روسيا والصين كانتا تراقبان الوضع فى أفغانستان عن كثب.

وأردف: "كيف وصلنا إلى هنا (تهديد روسيا بغزو أوكرانيا) هو نتيجة ما شاهدوه فى أفغانستان. لقد شاهدوا أسوأ انسحاب واهن فى تاريخ أى جيش على الأرجح"، مضيفا إن قادة الصين وروسيا صاروا أكثر طموحا فجأة بعد الانسحاب الأمريكى من كابول.

وتابع: "اعتقد أن بوتين كان يريد التفاوض حقا لفترة من الوقت، لكن بعدما شاهد ما الانسحاب السيء إلى حد لا يصدق فى أفغانستان، أصبح بوتين أكثر جرأة".