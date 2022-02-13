نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جواز السفر السعودي الجديد 1443 الجواز الإلكتروني مميزاته ومراحل الإصدار عبر absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة جواز السفر السعودي الجديد 1443 يعد نقلة نوعية كبيرة في مجال الخدمات الإلكترونية، لما يحمله الجواز الإلكتروني السعودي الجديد العديد من المميزات، حيث أصبح الجواز أكثر أماناً وفق أعلى المعايير الدولية المتبعة، كما أنه يحتوي على شريحة ذكية بها كافة البيانات الشخصية والمهمة لحامل الجواز، كما أن جواز السفر السعودي الجديد يحمل بين طياته العديد من معالم المملكة التاريخية والحضارية، ويأتي تدشين جواز السفر السعودي من قبل وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف علامة مميزة في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطورها في المملكة.

حيث تتجه المملكة العربية السعودية إلى رقمنة جميع الخدمات وإلى استخدام التكنولوجيا في إنهاء جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين، ويعمل هذا التقدم والتطور الهائل في الوسائل العلمية الحديثة إلى توفير الوقت والجهد والمال للمواطن السعودي، كما أن المملكة تعمل على مواكبة التقدم والتطور الحاصل في الدول المتقدمة، وتقديم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا الحديثة لخدمة مواطنيها، لذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال مميزات الجواز الإلكتروني ومراحل إصداره عبر منصة أبشر absher.sa.

مميزات جواز السفر السعودي الجديد 1443

تسعى المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية لمواكبة التقدم الحاصل في الدول المتقدمة، وتعمل على تحقيق رؤية المملكة في التقدم والتطور 2030، فجاء الجواز السعودي الإلكتروني نتاج لهذا الاتجاه وتماشياً مع رؤية المملكة، ويمتاز الجواز الإلكتروني الجديد بأنه أكثر أماناً وفق أعلى معايير الأمان الدولية، كما أنه روعي فيه متطلبات منظمة الطيران المدني، ويحتوي الجواز على شريحة مشفرة تحتوي على كافة بيانات حامل الجواز، ويمكن من خلال الجواز الإلكتروني التحقق الرقمي عبر البوابات الإلكترونية في المنافذ العالمية، كما أن الجواز يحمل بين صفحاته صور تاريخية توضح تاريخ المملكة العظيم.

مراحل إصدار الجواز الإلكتروني

المرحلة الأولى:- يتم إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد في ثلاث مناطق فقط وهذه المناطق هي (مكة المكرمة – الرياض – المنطقة الشرقية). أما المرحلة الثانية:- فيتم إصدار الجواز الإلكتروني في جميع مناطق المملكة. المرحلة الثالثة:- يتم إصدار الجواز الإلكتروني عبر منصة أبشر.

منصة أبشر

تعد منصة أبشر من أهم المنصات الإلكترونية التي تعمل على تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين داخل المملكة. كما أنها تعمل على ربط كافة المؤسسات الحكومية والهيئات بعضها ببعض لسهولة التواصل فيما بينها. وتقدم المنصة خدماتها للملايين داخل المملكة، مما يوفر الكثير من الجهد والمال والوقت.