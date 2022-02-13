التشيك تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براج" الدولى - فى نشرته باللغة الإنجليزية - أن الحصيلة اليومية تشهد انخفاضا لليوم الخامس على التوالى، كما تشكل انخفاضا بحوالى 13 ألف إصابة عن اليوم نفسه من الأسبوع الماضى، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا 3484 مصابا بالمستشفيات منهم 238 فى حالة خطرة.
يشار إلى أن إجمالى حالات الإصابة المسجلة فى التشيك منذ بداية تفشى الوباء وصل إلى 3 ملايين و390 ألف إصابة، فيما تخطى إجمالى الوفيات 37 ألف حالة.
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