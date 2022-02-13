السعودية: السجن 52 عامًا لمتهمين بغسيل 10 مليارات ريال

جدة - نرمين السيد - كشفت النيابة العامة السعودية النقاب، اليوم الأحد، عن تشكيل عصابى، مكون من 11 شخصًا امتهنوا غسيل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر باستغلال عدد من الكيانات، حيث صدرت ضدهم أحكام بالسجن بلغت 52 عامًا.





وحسبما نقلت صحيفة "الرياض اونلاين" السعودية، قال مصدر مسؤول فى النيابة العامة، إن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية كشفت ضلوع تشكيل عصابى منظم من 11 متهمًا، سعوديان و9 وافدين، فى جرائم غسيل أموال، ومخالفات نظام مكافحة التستر باستغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها فى تلقى وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية، تجاوز مجموعها 10 مليارات ريال. وأضاف المصدر السعودى أن حكما ابتدائيًا من المحكمة المختصة قضى بسجن المتهمين لمدد بلغت 52 عاما، مع تغريمهم 62.5 مليون ريال، ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية المضبوطة بحوزتهم، والتى تبلغ 1.6 مليون ريال، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما.

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