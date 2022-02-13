عاجل- فرنسا: لا شىء فى كلام بوتين يشير لاستعداده لغزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول فى الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يقل شيئا خلال الاتصال الهاتفى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أمس السبت، يشير إلى أنه يستعد لغزو أوكرانيا.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مسؤول الرئاسة الفرنسية فى تصريحات للصحفيين، بعدما تحدث ماكرون وبوتين عبر الهاتف لمدة 90 دقيقة تقريبًا: "لا نرى ما يشير فى تصريحات الرئيس بوتين، إلى أنه سيمضى قدمًا فى الهجوم". وأضاف: "رغم ذلك نحن متيقظون ومتأهبون جدًا تجاه الموقف العسكرى الروسى لتجنب الأسوأ"، لافتًا إلى أن فرنسا ستوصى مواطنيها الآن بتجنب السفر إلى أوكرانيا.

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