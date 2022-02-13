نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراحل إصدار الجواز الإلكتروني 1443 عبر منصة أبشر absher.sa مميزات الجواز الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة مراحل إصدار الجواز الإلكتروني 1443 من أهم الأشياء التي يبحث عنها المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنه مع التقدم والتطور المستمر واستخدام التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة، بات من السهل استخراج جواز سفر وأنت جالس مكانك، فقد وفرت الجوازات السعودية إمكانية إصدار جواز سفر إلكتروني عبر منصة أبشر للخدمات absher.sa، ولذلك يبحث الكثير من المواطنين الآن عن مراحل إصدار جواز السفر الإلكتروني وما هي مميزات الجواز الإلكتروني، وهذا ما سوف نوضحه من خلال السطور القليلة القادمة عبر موقعكم المميز ثقفني.

تحرص المملكة العربية السعودية على استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات، لخدمة المواطنين وتوفيراً للوقت والجهد والمال، ووفق رؤية المملكة للتقدم والتطور 2030، لذلك قامت المملكة بإنشاء العديد من المنصات التي تقدم الخدمات الإلكترونية للمواطنين بكل سهولة، دون الحاجة للذهاب إلى هذه المؤسسات والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا الخطير، ووفق اتجاه المملكة في الفترة القادمة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، توفيراً للوقت والجهد والمال على المواطنين.

مراحل إصدار الجواز الإلكتروني 1443

حددت الجوازات السعودية مراحل أصدار جواز السفر الإلكتروني وهذه المراحل كالتالي:-

المرحلة الأولى :- يتم إصدار الجواز الإلكتروني 1443 في ثلاث مناطق إدارية بالمملكة وهذه المناطق هي (منطقة مكة المكرمة – الرياض – المنطقة الشمالية).

:- يتم إصدار الجواز الإلكتروني 1443 في ثلاث مناطق إدارية بالمملكة وهذه المناطق هي (منطقة مكة المكرمة – الرياض – المنطقة الشمالية). وفي المرحلة الثانية :- يتم إصدار جواز السفر الإلكتروني 1443 في جميع مناطق المملكة.

:- يتم إصدار جواز السفر الإلكتروني 1443 في جميع مناطق المملكة. المرحلة الثالثة:- يتم إصدار جواز السفر من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

مميزات الجواز الإلكتروني الجديد 1443

قام وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بتدشين الجواز الإلكتروني. ويعد نقله نوعية في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين إلكترونياً. وهو جواز يحمل الهوية الوطنية والتاريخية للمملكة وفق أحدث التقنيات العالمية. ويمتاز الجواز الإلكتروني بأنه تم تصميمه وفق أعلى معايير الآمان الحديثة. كما أنه روعي فيه شروط منظمة الطيران المدني. بالإضافة إلى أن الجواز مزود بشريحة إلكترونية تحتوي على بيانات حامل الجواز، ووجود خاصية وميزة التحقق الرقمي عبر البوابات الإلكترونية في المنافذ العالمية. وتم تزيين صفحات الجواز بصور لأشهر معالم المملكة التاريخية والحضارية. وتم تصميم الجواز بأعلى المواصفات الأمنية الحديثة، ويعد هذا نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لخدمة المواطنين. وفق أعلى معايير الجودة والأمان.