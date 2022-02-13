نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل تمويل شخصي بدون ضامن من شركة تمويل بتقسيط ميسر في المقال التالي
عمر شويل - جدة أفضل تمويل شخصي بدون ضامن من شركة تمويل بتقسيط ميسر - ثقفني
أفضل تمويل شخصي وهو نوع من أنواع التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب أو حتى ضامن ، تقدمه شركة النايفات للمواطنين والمقيمين لتلبية احتياجاتهم الفردية. تقدم الشركة حلول سداد مرنة لكل من القطاعين العام والخاص ، وتتيح الشركة لعملائها الاستفادة من التسهيلات التمويلية المقدمة من خلال برنامج القرض الذكي الفوري ، بحيث تبلغ القيمة الإجمالية حوالي 300 ألف ريال سعودي ، دون الحاجة إلى تحويل الراتب أو عدمه. الضامن الشخصي. فيما يلي نستعرض مزايا وشروط وطرق الحصول على قرض شخصي.
أفضل تمويل شخصي بدون كفيل عبر النايفات
- تبدأ مبالغ التمويل الشخصي المقدمة من 10،000 ريال سعودي وتصل إلى 300،000 ريال سعودي
- متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
- شروط سداد مرنة تصل إلى 60 شهرًا
- الرسوم الإدارية ، لا يلزم الدفع المسبق
- توفر شركة النايفات منتجات متنوعة للعملاء حسب احتياجاتهم
- من الممكن تجديد التمويل مرة أخرى.
معايير قبول طلب التمويل من شركة النايفات
- أولا ، يجب أن يكون موظفا في الوكالة المركزية لشركة نايفات
- يجب ألا يقل عمر هذا الشخص عن 20 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا
- في القطاع العام أو الخاص يجب ألا يقل راتبه عن 4000 ريال سعودي
- ثلاثة أشهر متتالية من العمل في القطاعين العام والخاص
- أن يكون لديك تاريخ ائتماني جيد ولم تتأخر في سداد قروض سابقة.
أوراق يجب رفعها لطلب التمويل الشخصي
- في البداية ، يجب الحصول على نموذج واستكماله لتقديم طلب التمويل.
- عنوان بلد العميل
- يجب تقديم آخر ثلاثة كشوفات مصرفية مع راتب مختوم ومعتمد
- رقم الحساب بصيغة IBAN أو رقم البطاقة
- مطلوب إقرار صحي للمبالغ التي تزيد عن 200،000 ريال سعودي
- بطاقة عمل توضح الرتبة العسكرية أو المسمى الوظيفي
- إرسال خطاب من جهة العمل متضمنًا تفاصيل الراتب
- يجب الاعتراف بالتزامات العميل والإفصاح عنها.
الية التسجيل بتمويل النايفات إلكترونيا
- أولاً ، قم بتسجيل الدخول إلى شركة النايفات
- اختر التمويل الشخصي من القائمة الرئيسية
- انقر فوق تطبيق
- ستظهر صفحة تسجيل الشركة
- إذا لم يكن لديك حساب ، يرجى التسجيل لإنشاء حساب
- سيظهر لك الآن نموذج لعرض البيانات
- ثم انقر فوق إرسال.
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