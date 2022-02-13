أفضل تمويل شخصي بدون ضامن من شركة تمويل بتقسيط ميسر

أفضل تمويل شخصي وهو نوع من أنواع التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب أو حتى ضامن ، تقدمه شركة النايفات للمواطنين والمقيمين لتلبية احتياجاتهم الفردية. تقدم الشركة حلول سداد مرنة لكل من القطاعين العام والخاص ، وتتيح الشركة لعملائها الاستفادة من التسهيلات التمويلية المقدمة من خلال برنامج القرض الذكي الفوري ، بحيث تبلغ القيمة الإجمالية حوالي 300 ألف ريال سعودي ، دون الحاجة إلى تحويل الراتب أو عدمه. الضامن الشخصي. فيما يلي نستعرض مزايا وشروط وطرق الحصول على قرض شخصي.

أفضل تمويل شخصي بدون كفيل عبر النايفات

تبدأ مبالغ التمويل الشخصي المقدمة من 10،000 ريال سعودي وتصل إلى 300،000 ريال سعودي

المقدمة من 10،000 ريال سعودي وتصل إلى 300،000 ريال سعودي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

شروط سداد مرنة تصل إلى 60 شهرًا

الرسوم الإدارية ، لا يلزم الدفع المسبق

توفر شركة النايفات منتجات متنوعة للعملاء حسب احتياجاتهم

من الممكن تجديد التمويل مرة أخرى.

معايير قبول طلب التمويل من شركة النايفات

أولا ، يجب أن يكون موظفا في الوكالة المركزية لشركة نايفات

يجب ألا يقل عمر هذا الشخص عن 20 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا

في القطاع العام أو الخاص يجب ألا يقل راتبه عن 4000 ريال سعودي

ثلاثة أشهر متتالية من العمل في القطاعين العام والخاص

أن يكون لديك تاريخ ائتماني جيد ولم تتأخر في سداد قروض سابقة.

أوراق يجب رفعها لطلب التمويل الشخصي

في البداية ، يجب الحصول على نموذج واستكماله لتقديم طلب التمويل .

. عنوان بلد العميل

يجب تقديم آخر ثلاثة كشوفات مصرفية مع راتب مختوم ومعتمد

رقم الحساب بصيغة IBAN أو رقم البطاقة

مطلوب إقرار صحي للمبالغ التي تزيد عن 200،000 ريال سعودي

بطاقة عمل توضح الرتبة العسكرية أو المسمى الوظيفي

إرسال خطاب من جهة العمل متضمنًا تفاصيل الراتب

يجب الاعتراف بالتزامات العميل والإفصاح عنها.

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